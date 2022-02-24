沙拿英超第3次「雙雙」　紅軍隊史第一人

利物浦周中6比0狂數列斯聯，收窄同榜首曼城嘅差距至3分。當中交出2入球1助攻嘅穆罕默德沙拿厥功至偉，今次佢更以19入球10助攻同時進佔射手榜同助攻榜首位。計算埋佢近季喺「紅軍」嘅「雙雙」成就，佢更加係球會史上首位喺英超達成3次「雙雙」嘅球員。

周中利物浦主場對列斯聯，早段沙拿已憑12碼先開紀錄，及後助攻法賓奴泰華利斯射成2比0，35分鐘再次極刑建功，助「紅軍」最終6球血洗列斯。呢場勝仗幫球隊追至落後榜首嘅「藍月亮」3分，而且得失球差更超前。

而沙拿本人更以19個入球、10個助攻，登上射手榜同助攻榜首位，成為今季英超首名達成「雙雙」嘅球員。佢目前已為利物浦射入152球，超越上世紀初名宿哈利張伯斯，成為「紅軍」史上入球第8多嘅球員，步步進逼第7位、保持158球紀錄嘅奧雲。

除此之外，呢位「埃及球王」更成為球隊史上首位喺英超3個球季完成「雙雙」嘅球員，佢之前曾經喺2017/18同2019/20賽季入球同助攻數達雙位。而「紅軍」上一個擁有相同數字成就嘅球員，已經要數到傳奇班尼斯，佢曾經分別喺1987/88、1989/90、1990/91球季完成「雙雙」，而嗰時英超仲未降世。