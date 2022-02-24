俄烏局勢影響F1　維度爾斷言：不會到俄羅斯賽車

俄羅斯派兵攻打烏克蘭，消息震盪全球，世界體壇也就戰事作出反應，F1賽車今季原定於9月舉行俄羅斯站賽事，但包括德國名將維度爾等車手，已公開表示即使賽事如期進行，他也不會赴俄比賽。

4屆總冠軍車手維度爾，今季為雅士頓馬田效力，並正身處西班牙作季前試車。周四（24日）他被問到俄烏局勢會否影響他的計畫時，34歲的他坦言對俄國出兵反感：「個人而言，我認為自己不應該參加俄羅斯站比賽，到該國賽車將是不對的。」

「我為那些無辜的平民百性，甚至失去生命的人感到傷心，他們因為一些無聊的原因而被殺。」他亦對領導人的「瘋狂」不予苟同。

同樣反對戰爭的還有衞冕冠軍麥斯韋斯塔本，「當一個國家打仗中，這當然沒理由到該處比賽，這無用置疑。」該荷蘭籍車手於試車日駕駛完紅牛戰車後表態說。

F1自2014年賽季以來，於俄羅斯索契賽道設有恒常賽事，以往俄羅斯總統普京亦曾擔任F1賽事頒獎嘉賓，而今年9月25日的賽事將是索契賽道「告別戰」，因承辦單位已決定將明年的分站移師聖彼得堡的賽道舉行。目前22歲的俄羅斯車手馬薩平效力夏斯車隊，他的「有米」父親 Dmitry Mazepin正是該車隊的主要贊助。而F1賽會表示正密切關注俄烏局勢的發展，並應情況作出合適安排。今季賽事將於3月20日開鑼，首站比賽於巴林上演。