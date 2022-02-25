巴塞新三叉戟大破拿玻里　16強今晚抽籤

西甲勁旅巴塞隆拿1月份簽入奧巴美揚、艾達馬查奧爾同費倫托利斯3大前鋒，呢支新「三叉戟」周五(25日)凌晨歐霸盃大發神威，貢獻1個入波同3次助攻，帶領巴塞隆拿喺淘汰圈附加賽次回合作客4比2大破拿玻里，兩回合計贏5比3晉級16強。

首回合巴塞佔盡優勢下僅和1比1，今場作客踢得更加積極，艾達馬查奧爾8分鐘個人突破後，傳畀左路嘅佐迪艾巴輕鬆射入；13分鐘費倫托利斯中路回後，法蘭基迪莊推順轟入世界波領先到2球，10分鐘後恩斯治尼射入12碼為主隊追番1粒，但完半場前碧基禁區內冷靜射入，為巴塞再度拉開比數。

下半場雙方互有攻守，59分鐘艾達馬查奧爾右路傳中，奧巴美揚禁區內無人看管下抽入，拿玻里完場前3分鐘有保列坦奴追成2比4，但只係挽回多少面子，巴塞仍然大勝晉級16強。歐霸淘汰圈結束，巴塞隆拿同西維爾、波圖、阿特蘭大、RB萊比錫、格拉斯哥流浪、貝迪斯及布拉加晉級，16強抽籤會喺周五(25日)晚舉行。

巴塞喺1月份重建鋒線後，今個月5場比賽入共攻入15球，平均每場入3球，奧巴美揚近2場入4球、艾達馬查奧爾踢5仗有4次助攻、費倫托利斯加盟後亦有2入波同3助攻，直接令巴塞火力大大提升。教練沙維賽後大讚：「今仗係球隊今季最全面嘅一場賽，我哋想控制戰局亦都做得到，球員踢出非常好嘅足球，巴塞係向住正確方向前進。」

歐霸16強名單

‧種子隊

韋斯咸(英超)

里昂(法甲)

摩納哥(法甲)

利華古遜(德甲)

法蘭克福(德甲)

莫斯科斯巴達(俄超)

貝爾格萊德紅星

加拉塔沙雷(土超)

‧非種子隊

巴塞隆拿(西甲)

西維爾(西甲)

波圖(葡超)

阿特蘭大(意甲)

RB萊比錫(德甲)

格拉斯哥流浪(蘇超)

貝迪斯(西甲)

布拉加(葡超)