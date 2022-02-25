95分鐘絕殺狼隊　阿仙奴爭前4佔先機

周五(25日)凌晨英超獨腳戲，阿仙奴主場喺補時5分鐘入波，以2比1驚險絕殺狼隊，聯賽3連勝後重上第5位，只係落後第4嘅曼聯1分但踢少2場，前4爭逐佔先機。

阿仙奴今場入局較慢，狼隊早段反客為主，10分鐘更藉阿仙奴中堅加比爾馬加希斯回傳失誤，由黃喜燦截到扭過門將射入。阿仙奴落後下如夢初醒，開始控制戰局並加強壓力，但面對狼隊緊密防線都冇乜板斧。阿仙奴尾段換入尼高拉斯比比同尼基迪亞加強鋒力，調動立竿見影，81分鐘尼基迪亞助攻尼高拉斯比比追成1比1，去到補時最後1分鐘，拿卡錫迪禁區亂軍中窄角度狂抽，狼隊門將荷西沙亞將個波撲入網內，阿仙奴就憑狼隊95分鐘呢個烏龍波贏2比1。

英超前4位置競爭激烈，曼聯目前以46分排第4位，但阿仙奴只落後1分兼踢少2場，之後韋斯咸(42分)、狼隊(40分)及熱刺(39分)都非常接近，第8位的熱刺比曼聯同樣踢少2場，幾隊都有機會爭入前4名。對於爭入前4名的機會，阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「我哋行近咗1步，但仲有13場比賽要踢，最重要嘅係自信，我哋要繼續保持依家嘅踢法，加上球迷嘅支持，要令其他球隊唔想面對阿仙奴。」