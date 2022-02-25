赴歐洲攞料　風之隊為亞運衝金作準備

距離4年一度的亞運會不足200天，屬於香港爭牌大戶的「風之隊」展開衝金之旅，今屆滑浪風帆新增的iQFoiL項目更加充滿挑戰，港隊即將前赴歐洲取經，甚至為兩年後的巴黎奧運舖路。

經歷過東京奧運在疫情下備戰，再加上最近第5波疫情爆發的不確定因素，滑浪風帆早於去年底已進行了亞運會的內部選拔，最終東京奧運代表鄭俊樑與魏瑋恩在RSX組別勝出，而新秀鄭清然及馬君正則在新增設的iQFoiL脫穎而出，四位的代表資格有待總會及香港奧委會確認，然而他們已於周四晚啟程前赴阿布扎比準備出戰本月底展開的亞洲帆船錦標賽，以測試實力的同時亦可為9月的亞運作部署。

港隊總教練陳敬然（阿英）坦言:「由於疫情關係，亞錦賽已停辦一年，而港隊除了奧運之外，亦超過一年沒有出外參賽，對隊員將是一個挑戰，而且iQFoiL是亞運的新項目，我們對亞洲地區的實力掌握資料不多，今次會是一次檢視旳好機會。」

「風之隊」在亞運會上自90年開始，連續8屆都「屆屆有牌落袋」，阿英對於港隊在今屆爭取獎牌甚為樂觀，並期望可以在新項目上奪金而回，「以亞洲地區來說，轉玩iQFoiL帆板，香港都算是先鋒，早於2019年馬君正及部份年青帆手已開始專門訓練，相信在亞運會中，中國可能是我們最大對手。」

至於RSX帆板將於今屆亞運會後告別，而來屆奧運亦被iQFoiL帆板取替作為滑浪風帆項目的競爭器材，所以港隊在亞洲賽之後會轉戰歐洲，並在當地比賽及集訓長達3個月，阿英直言為2024年奧運舖路：「我們希望可以掌握更多，歐洲方面一直沒有暫停比賽，我們要爭取時間追趕，今次港隊還有兩位隊員何允輝及歐令揚都會一齊去比賽及訓練，他們三人（連同鄭清然）在亞運選拔賽鬥得很接近，期望歐洲一連串賽事對他們技術及經驗上都有提升。」港隊將會在歐洲參加四項大型賽事，包括西班牙的蘇菲亞盃，法國及意大利的世界盃，以及5月中在意大利的歐錦賽，而歐洲之行之後，不排除會提早到杭州，為9月10日開幕的亞運會作最後衝刺。

港隊派出5男2女共7位運動員昨日已赴阿布扎比爭逐亞洲帆船錦標賽，包括出戰RSX的東京奧運代表鄭俊樑、楊樂及女將魏瑋恩，而鄭清然、歐令揚、何允輝及女將馬君正則會角逐今屆亞運會首設的IQFOiL項目。