祖高域8強倒灶　麥維迪夫破Big 4壟斷登世一

塞爾維亞球王祖高域昨日（24日）在杜拜網球錦標賽8強，以直落兩盤不敵捷克的Jiri Vesely，把世界「一哥」之位拱手讓予俄羅斯的麥維迪夫。後者將是18年來，首個打破「Big 4」壟斷登頂的球手。

祖高域因入境風波無法參加澳網，已「蝕」掉不少積分，想不到轉戰杜拜賽，面對由外圍賽晉級的Jiri Vesely，竟頻頻犯錯，以4：6、6：7（4：7）落敗，無緣準決賽之餘，在下周一的最新世界排名中，也勢失「一哥」寶座，由應屆澳網亞軍麥維迪夫頂上。

34歲的祖高域已霸佔「一哥」之位361周，而自2004年來，只有「Big 4」祖高域、拿度、費達拿和梅萊登上這個寶座。如今麥維迪夫打破壟斷，被認為是一個時代的結束。

祖高域賽後表示：「我的目標是繼續打球，只要我的身體允許，身邊的人支持我，就繼續打。」他稱自己依然充滿動力：「無論幾歲，我仍為輸掉比賽難過，仍在乎勝利。我很開心每天經歷不同情緒，意味著我真的喜歡這個運動。」這位塞爾維亞球王又在Twitter祝賀麥維迪夫：「恭喜麥維迪夫，他現在是世界第一了，實至名歸。」

而麥維迪夫在墨西哥網賽8強，以6：2、6：3輕取日本的西岡良仁，有望與拿度合演今屆澳網決賽翻版。