港超聯　8隊取得共識：今季所有賽事腰斬

港超聯自上月因政府措施陷入停擺，足總與8支球會代表周五（25日）開會談討今季後續安排。會上足總曾提4方案，包括保留聯賽和「足總盃」，並視乎疫情於今年稍後安排復賽，惟會上大部份代表傾向一併取消今季所有賽事，而亞洲賽席位亦因下屆起轉為跨年制，毋須依靠今季成績而確定。確切消息有待足總稍後公布。

政府自1月5日開始收緊社交距離措施，康文署轄下球場、賽馬會傑志中心等足球場地被敕令關閉，職業性質的港超聯陷入停擺，而目前聯賽僅進行過4輪賽事，關乎亞洲賽席位的「足總盃」亦因措施延期。因應政府早前進一步將措施延至4月20日，意味港超重啟無期。

足總周五（25日）與8支球會代表線上開會，討論今季後續安排。據悉，席上足總曾提出4方案，內容大概為取消「菁英盃」，而聯賽和「足總盃」則保留，再視乎疫情延至5月或8月安排復賽。惟會上大部份港超代表認為，鑑於目前社交距離措施、有球隊4月至6月需出外戰亞洲賽加上回港需時隔離、香港隊6月需出外戰亞盃外，以及大部份球員合約至5月完結等問題，認為一併取消今季包括聯賽、「足總盃」、「菁英盃」所有賽事的方案較為適合。

至於下季賽事，各代表和足總取得初步共識，擬2022/23年球季港超不早於8月中開始，但建議7月季前設立一項由年輕球員為主的盃賽，以助提升各隊球員狀態。

有球會代表關注到來屆「亞冠盃」、「亞協盃」席位分配的問題，惟適逢亞洲足協周五（25日）宣布2023/24年起的兩項亞洲賽事將改為跨年制，亦即來屆賽事最快2023年9月後才展開，因此今季港超聯取消，將不影響來屆亞洲賽席位分配。