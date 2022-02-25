米蘭雙雄提早登場　背後有特別原因

意甲米蘭雙雄提早於周六(26日)凌晨分途出擊，AC米蘭主場迎戰烏甸尼斯，國際米蘭作客熱拿亞。呢2支勁旅之所以提早登場，主因係雙方將於下周三(3月2日)凌晨意大利盃4強首回合交鋒，合演「米蘭打吡」，所以意甲賽會安排佢哋早1日踢聯賽。

意甲榜首AC米蘭領先第2位國際米蘭2分，但踢多對方1場，今仗並冇失分空間，勢必全力爭取擊敗烏甸尼斯。不過，A米近2次鬥烏甸尼斯都打和1:1，想贏並唔容易，考慮雙方近8次對賽有6次總入球開2球或以下，可博中位數2.5球嘅入球細。(Now 638周六凌晨1時45分直播)

另1場，國際米蘭狀態走下坡，近3場聯賽僅1和2負，幸好今場遇上「私房菜」熱拿亞，正係搶分好機會，兩軍近7次對賽，國米都贏2球或以上，其中6次大勝3球或以上，國米讓2球，都直取讓球客勝。(Now 638周六凌晨4時直播)

直播表

周六1:45am 意甲 AC米蘭Vs烏甸尼斯

Now 638

周六4:00am 英超 修咸頓Vs諾域治

Now 621

周六4:00am 西甲 利雲特Vs艾爾切

Now 632

周六4:00am 意甲 熱拿亞Vs國際米蘭

Now 638

周六4:00am 法甲 蒙彼利埃Vs雷恩

Now 639、714