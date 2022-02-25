亞洲賽來屆落實外援名額變「5+1」

亞洲足協（AFC）執行委員會周五（25日）宣布落實一系列改革措施，包括「亞冠盃」及「亞協盃」兩項亞洲賽由2023/24賽季起，外援上陣名額將提升至「5+1」，賽季亦會由年度制轉為跨年制。

AFC表示有關改革是基於去年11月執委代表大會所提出的建議框架，其中現時亞洲賽「3+1」（3外援及1亞援）外援出場名額，將會上調至「5+1」（5外援及1亞援），新安排將於2023/24賽季開始生效。AFC表示有關措施得到競賽及技術兩個委員會的廣泛支持，並深信新的外援出場名額安排，能夠增加亞洲賽的質素和競爭性，從而提升賽事的地位。過往香港球隊出戰「亞冠盃」及「亞協盃」，經常有外援因名額限制，而未能隨隊出戰，而繼早前AFC放寬今屆外援注冊名額後，來屆外援上陣名額亦獲提升，相信屆時出戰亞洲賽的香港球隊，在排兵布陣上有更大空間。

AFC亦宣布現時由春季到同年秋季舉行的「亞冠盃」及「亞協盃」兩項年度制亞洲賽，將由2023/24賽季開始，改為由秋季到翌年春季的跨年制，AFC表示有關安排，能令亞洲賽與全球各地各大聯賽盛行的跨年度賽季接軌，增加亞洲球會引入高質球員及教練的機會，同時令球會賽和國家隊賽事場數更加平衡。

此外，兩項亞洲賽的球員停賽安排亦有調整，由現時球員累積2張黃牌停賽1場，改為累積3張黃牌停賽1場，AFC表示有關措施落實的詳情和時間，仍有待研究。