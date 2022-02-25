張家朗周六爭今季第二金　有望首登「世一」

香港男子花劍、女子花劍和重劍隊，本周末兵分三路，出戰世界盃分站賽。目前世界排名第2的張家朗，只要在開羅站打出佳績，即有機會登上「世一」寶座，再創香港歷史。

世界盃開羅站（男花）、瓜達拉哈拉站（女花）和索契站（女重）一連三日舉行。香港男花隊派出12人，其中世界排名第2的張家朗和第8的蔡俊彥，免戰今日的個人賽外圍賽，直接在明日正賽64強登場。其他港將，如奧運代表張小倫、吳諾弘、「花美男」崔浩然、楊子加等，則由小組賽打起。

張家朗挾東京奧運金牌氣勢，在1月巴黎站封王，成為香港首個贏得世界盃冠軍的男劍手，世界排名也升到第2，與「一哥」、意大利的科干尼只差11分。這位24歲「劍神」，會力爭今季第2金及「世一」寶座。

女重方面，港隊有江旻憓、連翊希、朱嘉望、陳祉澄、陳渭泠和黃琛之，一共6人參加，在月中巴塞隆拿站勇闖8強的佘繕妡，為預備大學期中考試避戰。世界排名第8的江旻憓，再被列為種子選手，明日正賽才會登場，盼一洗前兩站「一二輪遊」的頹氣，再創高峰。

至於女花，則繼續派出張楚瑩、鄭曉為、符珈嘉和關渝澄，一起由小組賽爭取出線。