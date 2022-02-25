港超聯　隊數危機重臨？今季取消或再掀退出潮

2021/22年球季港超聯經8支球隊和足總商議後，初步決定取消今季各項賽事。有球會管理層擔憂，今季腰斬勢再掀起如兩年前般的退出潮，或令新一季港超聯再陷隊數不足的危機；另據悉亦有球隊鑑於營運開支大、新季參賽隊數未明，有「自降」甲組的打算。

港超聯兩年前曾因首波疫情而一度暫停賽事近6個月，期間包括和富大埔、佳聯元朗等球隊退出當季賽事，甚至在翌季「自降」甲組。如今今季賽事直接取消，傑志會長伍健受訪時表示，對決定感無奈：「喺呢個大環境底下，（取消）都係冇辦法之中嘅辦法。」他憂慮來季會再有球隊退出：「兩年前停擺令到最少有兩支球隊離開港超，希望唔好再有球隊退出，不過如果真係發生，據聞都有甲組球隊有興趣喺新一季加入，要再睇下事態發展。」

伍健認為，縱使本地聯賽暫停，但香港足球依然會繼續運作：「傑志4月踢亞冠，東方龍獅同理文6月踢亞協，之後有香港隊，7月仲有東亞盃。」他補充，傑志現時會集中應付4月中的「亞冠盃」分組賽，並會盡快離開香港到泰國備戰。

標準流浪總監李輝立（Philip）表示，既然今季聯賽腰斬，建議足總CEO譚秋朗積極遊說今季在甲組有意升班的球隊，來季加入港超聯，並敦促足總在這困難時期，向港超球隊提供適切的幫助和費用寬免，以讓港超度過難關。

據聞有球隊礙於種種原因，已經有退出港超或「自降」甲組的念頭。Philip補充，流浪目前情況亦處於被動，會靜觀其變，視乎足總和其他球會動向再作打算：「無謂開支太大，會徵詢每一個球員嘅意願，係咪可以落番去踢甲組？」他又透露球隊現時已經與部份外援協議暫緩合約，其中阿根廷射手巴辛難忍聯賽無了期等待，周五（25日）已啟程回鄉，他與球隊的合約將視乎新季進展而調整。

此外，據悉港會以7月需出外參加比賽、球員因公事未能趕及開季為由，對參與新季反應冷淡。