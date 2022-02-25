歐霸盃16強抽籤 莫天才挑戰歐霸之王

周五(25日)晚舉行咗歐霸盃16強抽籤，奪冠次數最多嘅西維爾抽中由莫耶斯教教嘅英超球隊韋斯咸，西維爾要力爭第7次成為歐霸盟主，就要先過「莫天才」呢一關。值得一提，今屆決賽地點正係西維爾主場。

至於另外一支西甲勁旅巴塞隆拿將會激鬥土耳其球隊加拉塔沙雷，巴塞從未捧過歐霸盃，難得今屆「降格」踢呢項事，正好彌補獎盃櫃嘅「空缺」。

同埋意大利「神奇球隊」阿特蘭大將會對德甲球隊利華古遜，亦係1場好戲碼。

歐霸盃16強抽籤形勢

格拉斯哥流浪(蘇格蘭) Vs 貝爾格萊德紅星(塞爾維亞)

布拉加(葡萄牙) Vs 摩納哥(法國)

波圖(葡萄牙) Vs 里昂(法國)

阿特蘭大(意大利) Vs 利華古遜(德國)

西維爾(西班牙) Vs 韋斯咸(英格蘭)

巴塞隆拿(西班牙) Vs 加拉塔沙雷(土耳其)

RB萊比錫(德國) Vs 莫斯科斯巴達(俄羅斯)

貝迪斯(西班牙) Vs 法蘭克福(德國)

註:首回合3月11日凌晨舉行，次回合3月18日凌晨舉行。

另外，歐協聯亦完成16強抽籤，英超球隊李斯特城要硬撼法甲球隊雷恩，以「狐狸兵團」近期頹勢，恐怕好難過關。

歐協聯16強抽籤形勢

馬賽(法國) Vs 巴素利(瑞士)

燕豪芬(荷蘭) Vs 哥本哈根(丹麥)

李斯特城(英格蘭) Vs 雷恩(法國)

布拉格斯拉維亞(捷克) Vs 寧斯(奧地利)

PAOK(希臘) Vs 真特(比利時)

波杜基林特(挪威) Vs 阿爾克馬爾(荷蘭)

維迪斯(荷蘭) Vs 羅馬(意大利)

柏迪遜(塞爾維亞) Vs 飛燕諾(荷蘭)

註:首回合3月11日凌晨舉行，次回合3月18日凌晨舉行。