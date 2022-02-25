高普證「紅軍」英聯盃決賽由基利靴擔正

利物浦周末將出戰英聯盃決賽對車路士，作為球隊爭標機會之一，「紅軍」當然嚴陣以待，不過領隊高普賽前已經講到明，今場會由23歲門將基利靴，取代正選艾利臣比加把關。

現已成為愛爾蘭國腳嘅基利靴，今季各項賽事上陣7場，當中包括3場英聯盃淘汰賽，絕對可謂助利物浦闖入決賽嘅功臣。而領隊高普賽前受訪時表明，今場會繼續由呢位明日之星把守最後一關：「因為晉級過程一直係由佢踢，呢個盃賽係佢嘅比賽，所以冇理由決賽唔繼續由佢把關。」

講到門將選擇，「紅軍」近年可謂存在「幸福的煩惱」，皆因巴西國門艾利臣比加能力係世界頂級，而佢同球隊合約去到2027年。同時基利靴亦正在冒起，極需要更加多上陣機會。被問到佢未來想唔想離隊尋求機會時，基利靴就表示自己唔急於做一號門將：「呢一刻冇乜點諗將來，我有一個決賽同聯賽喺眼前，現時我只想專注喺呢啲比賽上。如果我表現出色，可以睇下將來有咩變化，但如今我只想做好自己，完成今季再睇將來嘅情況。」