沙維火眼金睛　發現馬納當拿雕像錯處

巴塞隆拿剛剛於歐霸淘汰圈附加賽次回合擊敗拿坡里，兩回合計以5比3擊敗對手成功晉級，作為兩支已故球王馬納當拿曾效力過嘅球隊，雙方過去都有唔少淵源。為咗紀念呢位偉大嘅球星，拿坡里除改以馬納當拿命名球隊主場球場之外，仲喺球場內豎立馬納當拿嘅銅像，不過近日巴塞主帥沙維隨隊去到當地作客嘅時候，就發現咗銅像嘅錯處。

馬納當拿效力巴塞期間飽受傷患困擾，可以話佢喺加泰隆尼亞嘅2年時光，過得並不愉快，但轉投意甲拿坡里之後，馬納當拿就成功靠超班表現，幫助球隊兩奪聯賽冠軍，奠定自己作為球王嘅地位，亦令佢深受拿坡里球迷愛戴。今次帶隊作客拿坡里主場，當地馬納當拿嘅銅像亦引起沙維嘅矚目，不過呢位巴塞主帥，就認為阿根廷球王十分依賴用慣用的左腳踢波，銅像上的馬納當拿用右腳帶波，未能準確掌握馬納當拿嘅神髓。

細節決定成敗，沙維對細節位嘅注意，亦被隨隊鏡頭捕捉到。作為巴塞名宿嘅沙維，今季重返巴塞執起球隊教鞭，雖然未能阻止巴塞喺歐聯分組賽出局，要轉戰歐霸賽場，但睇過巴塞擊敗拿坡里嘅表現，都會相信呢位球員時代曾帶領巴塞贏盡各項錦標的名宿，有能力帶領球隊重現昔日光輝。