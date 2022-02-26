C朗逼宮！要求蘭歷克變陣踢雙箭頭

英國《每日郵報》爆料，指曼聯球星C朗不滿看守領隊蘭歷克採用單前鋒陣式，要求呢位名帥排出雙前鋒，增加比賽時對自己嘅支援，咁先至有利佢發揮，爭取更多入球。雖然C朗可能出於「善意」建議，但唔少球迷批評佢太自私，以自我為中心，加上有逼宮之嫌，對球隊整體而言實屬不利。

C朗近9場比賽僅入1球，腳風非常唔順，佢已失去耐性，近日開會時，要求蘭歷克改用雙箭頭，唔好再要佢喺鋒線孤軍作戰。

蘭歷克接手執教曼聯後，先係用4222陣式，跟住改用4231，近期再變為433，據悉蘭Sir一系列變陣，都係同C朗商討後作出嘅決定，但呢位37歲葡萄牙國腳眼見自己踏入2022年後僅入1球，特別係上場歐聯對馬體會，遭對手徹底凍結，於是又希望蘭歷克再變陣，要求搵多1位前鋒輔助自己。

若然蘭歷克接受C朗建議踢雙箭頭，可能會用4312或者352陣式，但由於卡雲尼有傷在身，拉舒福特狀態欠佳，查頓辛祖一向踢慣翼鋒，如果突然要求佢改踢前鋒，可能影響球隊整體進攻表現，令蘭歷克好難做。

阿仙奴名宿亨利及前利物浦後衞加歷查早前評述曼聯比賽，都不約而同認為曼聯部份球星「惡過」主帥，亨利話：「佢哋踢波方式唔似曼聯，至少唔係我認識嘅曼聯，我都唔知點解。」

加歷查補充指：「曼聯近年換過4、5位名帥，但無論邊個執教都一樣，領隊無法駕馭部份球員。」以前發生過保羅普巴同前主帥摩連奴不和，C朗加盟後，輪到呢位超級球星「話事」，蘭歷克要點排陣都要問過佢，試問仲邊有威嚴可言。