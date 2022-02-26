港超聯　烏國戰火紛飛　奧利斯：雙親要喺防空設施避難

烏克蘭戰事引起全球關注，亦牽動着遠在香港球壇打拚的烏國球員奧利斯的心，這位效力標準流浪的門將，接受訪問時透露自己仍有家人現時身在首都基輔，並表示正努力將他們安頓到外國，逃離戰火。

自家鄉戰火燃起後，奧利斯連日來於個人社交平台，上載烏克蘭各地戰火紛飛的各種觸目場面，並發聲宣洩自己對戰爭的不滿。其中一個張圖片中顯示遠處建築正受戰火波及，奧利斯解釋是炸彈落在了自己位於首都基輔家附近2公里外，而60歲的雙親當時正在家中。奧利斯透露現時父母已轉至防空設施避難，但家人的困難處境，顯然讓這位流浪門將放不下心，他表示：「我現時正嘗試送佢哋去到國外。」

「依家係我人生中感覺最差嘅時刻。」奧利斯如此形容自己此刻心情，他直言不知道這場戰爭最終會以如何作結，但亦不忘感謝香港人過去一段時間對自己的支持和慰問。除了奧利斯外，近年在港超征戰的烏克蘭球員，還包括曾效力理文的沙普夫，這位烏國中場去年5月已離隊，但理文會方亦有主動了解這位舊將的情況，並透露沙普夫現時暫時安全，現時已不在烏克蘭國內。