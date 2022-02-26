今晚11點會做啲咩？梗係睇曼聯啦

周六(26日)晚上英超曼聯主場迎戰屈福特，首循環交手曼聯曾以1比4大敗，今次當然力爭復仇，然而「紅魔鬼」今季喺奧脫福往往「老鼠拉龜」，主場成日入唔到波，加上對手「大黃蜂」今季攻力冇料到，捧中位數2.5球嘅細盤穩陣。(Now 621周六晚11時直播)

客隊屈福特喺新帥鶴臣上任後，表現未見太大改善，早前雖然曾以1球險勝阿士東維拉，但周中卻以1比4慘敗畀水晶宮，近4場輸足3場。「大黃蜂」今季攻力疲弱，聯賽25戰只入25球，近6場僅錄得2入球；球隊目前只得18分，深陷護級漩渦，仲有祖奧柏度、古卡或繼續因傷缺陣，作客面對紅魔鬼預計會先做好防守，以1分為目標。

至於曼聯啱啱喺歐聯16強首回合，作客以1比1逼和馬德里體育會，由於受制於對手嘅壓逼性踢法，球員體力消耗好大。今場卡雲尼、麥湯米尼或未能趕及傷愈，而一眾主力包括C朗、般奴費南迪斯上場仲要踢足，舟車勞頓下或會影響今場進攻表現。紅魔鬼近3場主場只得1勝，包括英足盃第4圈被英冠球隊米杜士堡淘汰出局，加上近6次主場出擊只入6球，總入球全開2球或以下，捧入球細更明智。

直播表

周六2:00pm 日職 鹿島鹿角Vs川崎前鋒

有線661、601台

周六2:00pm 日職 北海道札幌岡薩多Vs廣島三箭

有線662、602台

周六4:45pm 澳職 FC悉尼Vs墨爾本城

無綫85台

周六4:45pm 澳職 阿德萊德聯Vs中岸水手

無綫myTV SUPER

周六8:30pm 英超 列斯聯Vs熱刺

Now 621、611

周六8:30pm 英冠 布力般流浪Vs昆士柏流浪

有線662、602台

周六9:00pm 西甲 馬略卡Vs華倫西亞

Now 632

周六10:00pm 意甲 沙蘭力坦拿Vs博洛尼亞

Now 638

周六10:30pm 德甲 慕遜加柏Vs禾夫斯堡

香港國際財經台、有線661、601台

周六11:00pm 英超 曼聯Vs屈福特

Now 621

周六11:00pm 英超 白禮頓Vs阿士東維拉

Now 622

周六11:00pm 英超 賓福特Vs紐卡素

Now 623

周六11:00pm 英超 水晶宮Vs般尼

Now 624

周六11:00pm 英冠 般尼茅夫Vs史篤城

有線662、602台

周六11:15pm 西甲 基達菲Vs艾拉維斯

Now 632

周日凌晨零時 法甲 斯特拉斯堡Vs尼斯

Now 639

周日1:00am 意甲 安玻里Vs祖雲達斯

Now 638

周日1:30am 英超 愛華頓Vs曼城

Now 621、611

周日1:30am 西甲 華歷簡奴Vs皇家馬德里

Now 632

周日1:30am 德甲 法蘭克福Vs拜仁慕尼黑

香港開電視77台、有線661、601台

周日2:00am 美職 費城聯Vs明尼蘇達聯

Now 639

周日3:45am 意甲 薩斯索羅Vs費倫天拿

Now 638

周日4:00am 西甲 馬德里體育會Vs切爾達

Now 632

周日4:00am 法甲 巴黎聖日耳門Vs聖伊天

Now 639

周日7:00am 美職 聖荷西地震Vs紐約紅牛

Now 638

周日7:00am 美職 國際邁亞密Vs芝加哥火燄

Now 639

周日8:30am 美職 波特蘭伐木者Vs新英倫革命

Now 639