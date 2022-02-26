車仔俄資背景大鑊了　杜曹擔心球隊成公敵

俄羅斯因為「入侵」烏克蘭，遭歐美多個國家制裁及輿論口誅筆伐，英超球隊車路士亦可能被波及，因為呢支倫敦勁旅嘅老闆係俄國富商阿布拉莫域，佢被指係普京嘅「親信」，亦可能面臨被制裁，領隊杜曹承認車仔俄資背景，可能成為球迷針對目標，英國反俄陰霾之下，或會影響球員出戰周日(27日)深夜英聯盃決賽對利物浦嘅心情，英國警方已準備加強人手維持秩序，防止屆時發生球迷示威衝突。

杜曹坦言車路士正被一片「烏雲」籠罩：「我哋唔可以扮睇唔到，現時情況對於我、球員及球會上下所有人，都係一件恐怖事情，冇人預期會發生，簡直係超現實，陰霾之下，會為英聯盃決賽帶來非常大嘅不確定性。」

杜曹上季率領車路士奪得歐聯冠軍，佢亦同意歐洲足協將原定於俄羅斯聖彼得堡舉行嘅今屆歐聯決賽，移師法國巴黎舉行。

英國警方預計，英聯盃決賽當日可能會出現針對車路士嘅反俄示威，所以將會喺比賽場地倫敦溫布萊球場周邊地區加強保安，防止發生嚴重暴力事件。

由於英俄關係惡劣，英國《每日郵報》指阿布拉莫域可能被逼出售車路士，或會由美資接手，估計交易價達15億鎊。