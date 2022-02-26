林柏特領軍倒戈　愛華頓半場頂得住曼城

周日(27日)凌晨英超大戰，實力提升嘅愛華頓主場迎戰曼城，「藍月亮」曼城上場不敵熱刺，被次席嘅利物浦愈追愈近收窄至3分差距，今場定必打醒精神，加強防守避免再畀對手反擊機會，曼城近3次作客愛華頓全部半場打和，再追半場和啱數。(Now 621及611周日凌晨1時30分直播)

曼城上輪英超火併熱刺，全場大部分時間落後，戰至補時終於扳平，但隨即又失守，最終以2比3輸波，英超15場不敗結束。其實曼城上仗表現並無走樣，全場圍攻熱刺，攻勢亦好到肉，只係敗於對方反擊戰術，3個失波都係畀熱刺反擊建功。經過上仗失利，相信曼城領隊哥迪奧拿今仗會更加小心，加強防守，唔會再被對方輕易打反擊。

愛華頓球星列陣頂得住

愛華頓由林柏特執教後，4戰錄得2勝2負，其中兩仗主場都成功贏波，今仗主場出擊，有力做曼城爭標路上嘅攔路虎。「林伯」球員生涯尾聲曾經短暫效力曼城，今仗倒戈冇面畀。

「拖肥」冬季轉會窗獲雲迪碧克及迪利阿里加盟，今仗迎戰榜首曼城，正係兩位球星展示身價嘅好機會，加上射手卡維特利雲已傷愈復出，前鋒線拍住李察利臣，將對曼城後防構成一定壓力，令對方進攻期間有所顧忌，半場守和曼城不足為奇。