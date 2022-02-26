為巴塞防線更新換代　沙維睇中高列巴尼

沙維重返巴塞隆拿執教之後，球隊改革勢在必行，而整頓後防絕對係巴塞新帥主要任務。其中拿坡里守將高列巴尼就成為沙維心頭好。雖然呢位塞內加爾中堅，喺早前歐霸盃淘汰圈附加賽，未能幫助拿坡里擊敗巴塞被淘汰，但此子嘅出色表現，依然令沙維印象深刻。

現年30歲嘅高列巴尼2014年加盟拿坡里，至今已經為呢支意甲勁旅上陣超過300場比賽，一直穩佔球隊正印中堅位置，早前高列巴尼亦以主力身分，帶領塞內加爾首次捧起非國盃。啱啱喺同巴塞嘅兩回合歐霸盃淘汰圈附加賽，拿坡里雖然總比數以3比5不敵對手，但高列巴尼高效攔截同穩健防守表現，依然非常搶鏡。

隨住後防主力碧基步入職業生涯暮年，巴塞急需搵一位經驗同實力兼備嘅後防大將，帶領艾利加西亞和朗奴阿拿奧祖等後起之秀，撐起成條巴塞防線，沙維就深信高列巴尼能夠勝任。

過去咁多年嚟，高列巴尼成為過唔少歐洲豪門嘅追逐對象，據報上季巴黎聖日耳門同曼城都曾希望以7000萬歐元，羅致呢位塞內加爾中堅，但均被拿坡里拒絕。高列巴尼同拿坡里嘅合約將於2023年夏天到期，相信今夏轉會窗，此子將會繼續成為搶手貨。