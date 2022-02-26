熱刺贈列斯聯4蛋　哈孫成英超最強2人組

周六晚（26日）英超頭場，熱刺王牌組合哈利卡尼同孫興民齊入波兼破紀錄，作客大勝有前冇後嘅列斯聯4:0，保持爭前4機會，相反列斯聯近6仗聯賽5敗，逐漸被捲入降班漩渦。

雙方近況都唔好，熱刺贏完曼城卻輸畀般尼，不過列斯聯仲差，上周中聯賽補賽更慘吞利物浦6蛋，今仗繼續打「性感足球」，啱晒熱刺打突擊，開波僅10分鐘即上演「雙翼衞齊飛」，賴恩施斯隆於左路橫傳畀馬特杜靴迪撞入，極速打開紀錄，5分鐘後列斯聯後衞迪亞高洛蘭迪失誤，畀熱刺新兵古路施夫斯基起食胡左腳勁射得手，取得佢加盟後第2個士哥。熱刺得勢不饒人，27分鐘賀積查治斬入禁區，迪亞高洛蘭迪又無喇喇失位，畀哈利卡尼窄位妙射成3比0，半場遙遙領先。

易邊後列斯聯空有控球優勢，但真正入肉埋門唔多，而空群出擊下，反被熱刺有更多快速反擊機會，馬特杜靴迪差啲投桃報李，可惜賴恩施斯隆來遲半步，其後馬特杜靴迪同孫興民連環施射，過唔到列斯聯門將梅斯利亞，完場前哈利卡尼妙傳孫興民埋齋，最終熱刺大勝而回。

連同末段哈利卡尼助攻畀孫興民建功，呢對王牌組合於英超第37次直接合作入球（雙方直接助攻及入球），超越車仔嘅杜奧巴和林柏特嘅36球，成為英超史上最強進攻2人組。