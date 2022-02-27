世界盃索契站傳腰斬　江旻憓無緣爭冠

俄羅斯入侵烏克蘭，雖然女子重劍世界盃索契站在一片爭議聲中，如期舉行，但來到4強階段，賽事卻遲遲未有展開。據悉國際劍擊聯會（FIE）正討論腰斬賽事，意味著本地「一姐」江旻憓無緣爭金。

受俄烏局勢影響，世界盃索契站只得101人參加，較月中的巴塞隆拿站少171人。今日正賽也有逾20人退賽，讓部分劍手「兵不血刃」晉級。

港將江旻憓連挫俄羅斯、德國、羅馬尼亞和南韓劍手，晉級4強，穩奪獎牌，是自2019年5月後再次站上世界盃頒獎台。而4強其餘3人，都是俄羅斯劍手。準決賽原定香港時間周六（26日）晚上11時展開，但賽會未有更新賽程，直播也遲遲未有訊號。

事實上，FIE如期舉行索契站，受到巨大輿論壓力。網民連日來在FIE社交媒體留言「#stopthecup（取消世界盃）」、「#stoprussianaggression（停止俄羅斯式侵略）」，又有網民指：「如果你不取消俄羅斯站，就要為烏克蘭每個死難者負上責任，你滿手鮮血！」加上一眾劍手退賽，據悉FIE正討論腰斬賽事，如果屬實，江旻憓將無法爭奪冠軍。

另外，周日展開的團體賽同樣爆發「退賽潮」，只剩6隊參加，分別是南韓、日本、匈牙利、香港、羅馬尼亞及東道主俄羅斯，未知會否如期舉行。