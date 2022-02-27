曼城爭議性贏愛華頓　VAR離奇判決幫到手！

英超冠軍爭逐激烈，榜首曼城周日(27日)凌晨作客愛華頓幾乎又失分，最後憑菲爾科頓喺尾段一個有幸運成份嘅入波小勝1比0，但完場前曼城中場洛迪卡斯簡迪禁區內明顯手球，VAR檢視後離奇判定為「冇問題」，引爆愛華頓職球員激烈投訴，領隊林柏特賽後怒轟：「我個3歲女都睇到呢球係12碼！」

曼城上場2比3不敵熱刺後，已被利物浦追近至相差3分，今場作客士氣高昂嘅愛華頓亦陷於苦戰，上半場被壓逼到製造唔到具威脅攻門。換邊後曼城加強進攻，但多次射門都逃唔過神勇嘅比克福特，直到81分鐘貝拿度施華傳中，省中人改變方向令米克堅尼失位，菲爾科頓門前快一步射入。

愛華頓3分鐘後本來有機會追平，曼城中場洛迪卡斯簡迪禁區內用手控波，VAR亦有介入檢查，雖然手球相當明顯，但VAR最後竟判龍門球，愛華頓球員雲迪碧克、教練艾殊利高爾等包圍球證抗議，最終艾殊利高爾被罰黃牌，曼城亦保住勝果至完場，將榜首優勢再拉開至6分。

愛華頓領隊林柏特賽後表示：「判決匪夷所思！愛華頓失去應得嘅分數，呢個12碼唔需要5秒已經睇到，VAR應該叫球證去睇重播，我屋企個3歲女都可以話你知呢球係12碼。」曼城領隊哥迪奧拿就指VAR判決，係因為愛華頓之前越位在先，不過VAR事後公開解釋，指判決係基於「唔肯定」個波打中洛迪隻手嘅邊一部份，並唔屬於「明顯誤判」，所以冇作出行動。