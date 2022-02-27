阿布離場車路士有乜影響？買家準備出手！

車路士周日(27日)凌晨發出聲明，宣布俄羅斯班主阿布拉莫域交出球會管理權，改由車路士慈善基金管理。消息一出令車路士上下人心惶惶，擔心球會將陷入財政危機，車路士球迷信托基金隨即發出聲明，要求車路士交代未來計劃，有傳如果阿布拉莫域決定賣盤，將由大批買家有意接手。

由於阿布拉莫域被指同俄羅斯總統普京關係密切，傳聞佢係英國制裁名單之一，有機會被凍結資產，就連英超轉播權嘅分紅，都可能會被禁止發放予由阿布拉莫域控制嘅車路士。「油王」今次交出管理權，相信就係避免車路士會受到牽連。

據英國《太陽報》消息指，車路士今次「變天」短期內唔會出現大影響，足球事務繼續由總經理施治同總監Marina Granovskaia處理，不過長遠阿布拉莫域能唔能夠繼續「科水」就係未知數，車路士球迷信托基亦發出聲明，要求車路士「立即交代」球會未來嘅發展計劃。

消息指阿布拉莫域暫時冇計劃賣盤，不過有財經網站爆料，包括美國財團在內嘅全球多個買家，都對車路士情況非常關注，如果阿布拉莫域決定賣盤，將有大量買家「排隊」收購，以車路士嘅名氣同號召力，要物色新班主唔難。