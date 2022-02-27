麥巴比2射1傳追平伊巴　為1個目標願留隊？

周日(27日)凌晨法甲，巴黎聖日耳門(PSG)主場以3比1反勝聖伊天，今仗成為基利安麥巴比個人表演時間，射入2球及1次助攻，呢位23歲法國國腳加盟PSG以來，已經為球隊累積入156球，追平伊巴謙莫域，成為PSG史上入波第2多嘅球員，僅次於入200球嘅卡雲尼。

PSG球星尼馬喺開賽5分鐘門前失機後冇耐，就被聖伊天前鋒丹尼斯布安加射破大門，幸好基利安麥巴比挺身而出，分別喺上半場末段及下半場初段入波，加上佢之後傳中，由丹尼路彭利拿頂入，幫PSG反勝3比1，掃走上仗不敵南特嘅衰氣。

基利安麥巴比2017年8月由摩納哥加盟PSG以來，為呢支富豪球隊上陣205次入156球，賽後佢被問到有冇信心打破卡雲尼嘅紀錄時回答話：「大家拭目以待，要成為PSG史上首席射手，的確係一件值得令人期待嘅事，就睇下將來會點發展。」

基利安麥巴比落後卡雲尼44球，如果佢要超越呢位烏拉圭名將，起碼要效力PSG多1季，問題係麥巴比將於今夏約滿，好可能轉投皇馬，恐怕未必可以完成呢個目標。

值得一提，麥巴比今場2個入球都係來自美斯嘅傳波，呢位阿根廷球王已經連續5場法甲有助攻，佢今季聯賽已累積10次助攻，由昔日入球機器，轉型為幫隊友入波。