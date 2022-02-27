亞協盃　理文申請附加賽延期

今季港超聯雖然以腰斬告終，但幾支球隊仍需面對亞洲賽的挑戰，其中理文就將出戰「亞協盃」附加賽。為了更好地備戰今季亞洲賽征途，理文周六（26日）透過球會Facebook專頁，公布會方已經向亞洲足協（AFC）方面提交比賽延期的申請，主教練陳曉明就表示球隊的備戰安排，包括會否前往外地集訓，將視乎AFC的回應再做決定。

理文原定4月19日於「亞協盃」附加賽面對蒙古代表220體育會，爭取分組賽資格。球隊主教練陳曉明接受訪問時，表示球會已向AFC申請讓該場比賽延期：「希望將比賽延至6月踢，但一日AFC未確認有關安排，我哋都處於被動。」上屆成功打入「亞協盃」跨區決賽的理文，今屆要由附加賽開始打起，惟球隊於1月初出戰完與晉峰的「菁英盃」之後，已經接近兩個月沒有比賽和進行正常訓練，接下來要面對新一屆「亞協盃」征途，理文會留港備戰或是到外地集訓，「曉明Sir」表示有關安排視乎AFC方面的回應。

近季港超受盡疫情影響，今季更以腰斬告終，對此「曉明Sir」深感遺憾，表示雖然理文會方一直堅持完成今季聯賽征途，但礙於疫情和防疫政策等不明朗因素，復操復賽遙遙無期的情況下，最終惟有妥協「長痛不如短痛」。「曉明Sir」認為過去3季疫情肆虐本地球壇，對理文發展亦有影響：「受制於唔係我哋控制到嘅因素，影響到球會發展，對會方同投資者都有打擊。」但「曉明Sir」強調理文今季征途尚未完結：「雖然聯賽腰斬，但聯賽完唔代表表球季完，我哋會專注餘下嘅『亞協盃』。」