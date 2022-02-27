英聯盃決賽開波前　先睇場英超

周日(27日)晚有場英超獨腳戲，韋斯咸主場迎戰狼隊，「錘仔幫」韋斯咸要力爭打入前4位，奪取下屆歐聯入場券，但球隊近期整體演出下滑，前線一直靠查洛保雲單天保至尊，今仗面對英超其中一支防守最出色嘅球隊，要入波有一定難度，預計好大機會出現膠着戰況，可博中位數2.5球嘅入球細。(Now 621周日晚10時直播)

韋斯咸上半季氣勢強勁，但近期走勢明顯回落，近5場聯賽只得1勝，前鋒米查利安東尼奧已接近2個月未喺聯賽入波，前線只靠查洛保雲一人支撐，鋒力明顯不足，對上2仗都要靠中堅奇治戴臣入波做奇兵。韋斯咸喺主場要採取主動時，創造力不足情況尤其明顯，近5場主場有4場總入球係2球或以下。

狼隊今季作客成績更勝主場，最大原因係佢哋防守出色，將穩守突擊踢法有效發揮，今季25場只失20球，防守力屬英超頂尖，對上9場作客有7場總入球係2球或以下，包括「零封」熱刺同曼聯等勁旅，今仗作客韋斯咸會繼續先求穩守，開入球細機會極高。

直播表

周日2:00pm 日職 柏雷素爾Vs橫濱水手

有線661、601台

周日3:30pm 南職 FC大邱Vs全北汽車

無綫85台

周日3:45pm 澳職 西悉尼流浪者Vs威靈頓鳳凰

無綫myTV SUPER

周日7:30pm 意甲 拖連奴Vs卡利亞里

Now 638

周日8:00pm 法甲 摩納哥Vs蘭斯

Now 639

周日9:00pm 西甲 維拉利爾Vs愛斯賓奴

Now 632

周日10:00pm 英超 韋斯咸Vs狼隊

Now 621

周日10:00pm 意甲 維羅納Vs威尼斯

Now 638

周日10:00pm 法甲 比斯特Vs羅連安特

Now 639

周日11:15pm 西甲 西維爾Vs貝迪斯

Now 632

周一0:05am 法甲 特魯瓦Vs馬賽

Now 639

周一0:30am 英聯盃 車路士Vs利物浦

香港開電視77台、有線661、601台

周一1:00am 意甲 史柏斯亞Vs羅馬

Now 638

周一1:30am 西甲 皇家蘇斯達Vs奧沙辛拿

Now 632

周一3:45am 意甲 拉素Vs拿玻里

Now 638

周一3:45am 法甲 里昂Vs里爾

Now 639

周一4:00am 西甲 巴塞隆拿Vs畢爾包

Now 632、611

周一6:00am 美職 洛杉磯銀河Vs紐約城

Now 638

周一8:00am 美職 侯斯頓戴拿模Vs皇家鹽湖城

Now 638

周一9:00am 美職 西雅圖海灣者Vs拿舒維爾

Now 639