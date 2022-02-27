拿度直落兩盤贏波取15連勝　生涯奪第91冠

在墨西哥舉行的ATP 500網球賽，周日（27日）上演男單決賽。西班牙天王拿度直落兩盤6比4、6比4，擊敗英國球手諾維（Cameron Norrie），第4次在這項賽事封王。拿度同時奪得職業生涯第91個ATP巡迴賽冠軍，而他今季暫時保持的15連勝，更刷新個人賽季最佳開局。

賽前雙方曾3次交手，拿度全部獲勝。今仗開局拿度亦繼續佔優，在第一盤第5局便成功「破發」，以6比4先拔頭籌；第二盤局勢相對緊湊，雙方初段曾互相「破發」，但拿度在關鍵第5局、第7局接連「破發」，最終以6比4再下一城，僅花了1小時53分鐘便順利擊敗對手，繼2005年、2014年、2020年後第4次在墨西哥賽事封王。

賽後拿度亦笑言墨西哥是自己的福地：「這一直是一個非常特別的地方，墨西哥人帶給我的能量非常獨特。」值得一提今次亦是拿度職業生涯第30次，在未失一盤下贏得賽事冠軍，超越前美國網球名將干納斯（Jimmy Connors）的29次，獨佔榜首。

除此之外35歲的拿度在擺脫傷患後，今季狀態弗爆，暫時已豪取15連勝，刷新了個人賽季最佳開局；而他接連在墨爾本、澳網及墨西哥賽事奪冠後，生涯ATP巡迴賽冠軍總數亦累積至91個，但要追趕干納斯所保持的109冠紀錄，仍有一定難度。