英聯盃決賽「車利大戰」　免費台有直播

周一(28日)凌晨於溫布萊球場上演英格蘭聯賽盃王者戰，由車路士硬撼利物浦。兩軍嘅德國籍主帥杜曹同高普熟晒路，高手過招必定小心為上，尤其係決賽場合難免會更加保守，何況雙方近年碰頭亦旺半場和，不妨追多鋪。（香港開電視77台、有線661及601台周一凌晨零時30分直播）

車路士教頭杜曹與利物浦主帥高普，除咗係德國同胞之外，兩人均曾執教過緬恩斯及多蒙特，無論喺德甲同英超都對慣對熟。杜曹自上年年初接手「車仔」後，已先後領隊闖入英足盃、歐聯、歐超盃及世冠盃決賽，並奪得其中3冠，只失落英足盃錦標；如今再次殺入英聯盃決賽，堪稱盃賽專家嘅「杜Sir」當然唔會放過捧盃機會。

夏維斯正選取代盧卡古

事實上，「車仔」出戰盃賽踢法非常謹慎，特別係箭頭盧卡古經常「隱形」之下，今仗或改用德國箭頭夏維斯掛帥。而上述4項盃賽決賽，「車仔」法定時間全開總入球2球或以下，其中兩仗更需要鬥到加時或互射12碼先分出高下，加上佢哋上周中歐聯16強首回合贏里爾2比0，近6仗有4仗保持不失，可見其小心翼翼風格。

利物浦與曼城曾8奪英聯盃，假如「紅軍」今屆能相隔10年再次奪冠，就可獨享「英聯盃之王」美譽。利物浦喺高普麾下貫徹逼搶打法，除咗沙拿同文尼呢對拍檔之外，新加盟嘅前鋒路爾斯戴亞斯亦極速融入。不過要留意，利物浦近3次鬥由杜曹領軍嘅「車仔」都未贏過，相信高普會有所戒心。

用後備門將守最後一關

英聯盃由以往被指為強隊雞肋，發展到成為領隊「保溫盃」，近年則成為豪門二線球員力證自己身價嘅舞台。高普事先張揚，決賽會起用小將基利靴把關，而「車仔」於英聯盃一直選用阿列沙巴拿加做正選，順利過關斬將，兩位二號門將嘅發揮非常關鍵。翻查紀錄，雙方近4次正面交鋒，有3次開半場和，預計今仗決賽，初段都會小心為上，再追半場和。