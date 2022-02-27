東方龍獅「超援」杜華利：畀啲時間我！

「東方龍獅屬於香港大球會，而球隊能夠出戰『亞協盃』是加盟的其中一個主因；加上我的女兒剛剛出生，香港絕對是亞洲其中一個最安全的城市，讓我們一家人可以度過美好時刻。」今季人腳大變的東方龍獅，簽入了多名「狂牛兵」，曾征戰西甲的「超級外援」杜華利便是其中之一，他盼望能利用自身經驗，帶領球隊在各項賽事取得佳績。

31歲的杜華利出身自老牌球會巴塞隆拿、切爾達青訓系統，曾於2012/13、2013/14年連續兩個球季，合共為切爾達出戰26場西甲賽事，並錄得3次助攻，前西班牙國腳洛列圖、伊亞高艾斯巴斯亦是他的前隊友。擁有出色的履歷，今次轉戰香港必定被球迷抱有很大期望，這名「超級外援」亦期望能幫助球隊更上一層樓：「我是一名技術型球員，擅長控、傳球及交出助攻，中、前場大部分位置皆能勝任，只要球隊掌握控球權，我便能為隊友鋪橋搭路。」

外援球員來到異地當然會水土不服，曾在印度、泰國等亞洲國家打滾的杜華利，則認為香港的天氣及場地質素最難適應：「球場的草地質素普遍麻麻，另外夏天的天氣與西班牙有很大分別，這裏相當炎熱及潮濕，尤其在攝氏35度的中午比賽真的很吃力。」連同在酒店強制隔離，杜華利來港僅不足半年，在11場本地賽事中射入2球，兼貢獻4次助攻，他直言表現尚算合格：「即使是基亞利殊、甚至美斯等偉大球員，都沒有辦法在轉會後短時間內回復至100%，除了體能狀態外，還需要與新隊友、體系磨合。」

在效力印度球會班加羅爾期間，杜華利曾兩度出戰「亞協盃」賽事，16/17球季一度殺入至分區4強，而隨後球季更在附加賽第2圈次回合個人連中三元，帶領球隊躋身分組賽。對於東方龍獅及杜華利而言，今季在本地各項賽事取消後，「亞協盃」將更顯重要，經驗不淺的他相信東方絕對有條件締造佳績：「外援及本地球員有一定水準，要在分組賽出線，或者打入淘汰賽後段並非天荒夜譚；但比賽6月才進行，球隊目前最重要是保持穩定性，從日常訓練中持續進步。」

【杜華利Profile】

姓名：Toni Dovale

出生日期：1990年4月4日（31歲）

身高：1米77 國籍：西班牙

司職：翼鋒、進攻中場 球衣號碼：21

上陣次數／入球／助攻：11／2／4

曾效力球會：切爾達、侯爾斯卡、肯薩斯體育會、盧高、雷加利斯、華歷簡奴、班加羅爾、東賓高、皇家海軍、艾積多

首次倒戈巴塞最難忘

2012年11月3日 —— 杜華利隨切爾達首次「倒戈」，雖然僅在86分鐘以後備身份登場，最終球隊亦以1比3落敗，但能夠在魯營球場82,798名觀眾下作賽，卻足以令他畢身難忘：「這是我自離開巴塞青年軍後第一次『倒戈』，還記得小時候經常看沙維、恩尼斯達等球星操練，如今可以同場比賽真的很不可思義。」他表示當時出場後只全心為求踢好，因此並未有太過緊張，更透露賽後不忘與右閘丹尼爾艾維斯交換球衣，因為當時自己出任左翼，與這名巴西國腳有不少正面交鋒的機會。

疫情期間化身藥劑師救國

兩年多前新冠肺炎疫情肆虐，世界各地的聯賽持續停擺，於大學完成藥劑學課程的杜華利，毅然從泰甲球會皇家海軍返回家鄉，攜手與家人經營藥房生意，為疫情出一分力：「西班牙當時疫情很嚴重，國家沒有足夠口罩等防疫物品，尤其母親已經70歲，不想只由她獨自冒險，每天早上完成體能訓練後，我便會與她一起工作。」他承認害怕受到感染，但當得悉身邊的朋友、家人接連因新冠肺炎逝世時，便提醒自己需要負起公民責任，盡力救助更多同鄉。