基斯甸艾歷臣隔259日復出　賓福特照輸波

英超賓福特周六（26日）於聯賽主場迎戰紐卡素，球隊最終雖以2球落敗；但新加盟中場基斯甸艾歷臣下半場52分鐘後備入替，在其心臟出現問題後相隔259日後正式復出，成為賽事一大亮點。

自去年6月13日對芬蘭的歐國盃分組賽，因心臟停頓突然暈倒後，基斯甸艾歷臣一直未有參與正式賽事。相隔259日後，這名剛加盟賓福特的丹麥國腳，終於在對紐卡素時獲安排在52分鐘後備入替，引來全場球迷報以熱烈掌聲。不過艾歷臣復出仍無法扭轉賓福特落敗的命運，球隊吞下兩蛋後近8場聯賽未嘗一勝，降班危機仍未解除。

雖然僅短短上陣38分鐘，但賽後基斯甸艾歷臣仍難掩開心之情：「如果不計結果，我是全場最快樂的人，經歷了這樣困難的事情，回來有一種美妙的感覺，另外也要特別感謝家人、醫生等有份幫助我的人，他們今仗亦有入場支持我。」艾歷臣續指目前與自己最佳狀態仍差一段距離，正慢慢找回比賽感覺及球感，今季首要目標是替賓福特留在英超。