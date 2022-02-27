張家朗8強缺陣　港隊負意大利跌落名次賽

男子花劍世界盃開羅站今日（27日）進行團體賽。港隊在16強大炒格魯吉亞後，收起奧運冠軍張家朗，以33：45不敵4號種子意大利，跌落5至8名次賽。

港隊在個人賽失利，世界排名第2的張家朗32強止步，蔡俊彥和楊子加同告64強出局。3人連同吳諾弘轉戰團體賽，以5號種子身份直入16強，面對格魯吉亞未受考驗，第4局已拉開雙位數差距。守尾門的張家朗更「派蛋」，以5：0大炒對手，總分45：27晉級8強。

今場張家朗作壁上觀，讓小將吳諾弘吸收經驗。面對有東京奧運亞軍加路素坐鎮的意大利，港隊打完兩局，尚領先10：9，但情況急轉直下。楊子加、蔡俊彥和吳諾弘連續3局都以1：5敗走。即使吳諾弘在第8局發力，打出9：5的比數，也無補於事，終以33：45落敗，跌落5至8名次賽。

值得一提的是，烏克蘭和俄羅斯在16強狹路相逢，前者賽前舉起「STOP RUSSIA！STOP THE WAR！SAVE UKRAINE！SAVE EUROPE！（阻止俄羅斯！阻止戰爭！救救烏克蘭！救救歐洲！）」的標語，其後棄權。港將張家朗、吳諾弘和崔浩然都在社交媒體上載照片，以示支持。