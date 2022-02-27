列斯聯宣布比爾沙離任 前RB萊比錫教練馬殊或接手

今季表現低迷嘅英超球隊列斯聯，近期走勢未見好轉，周日（27日）官方宣布，與老帥比爾沙分道揚鑣，而前RB萊比錫主帥馬殊，則成為接班人大熱。

今季表現令人失望嘅列斯聯，計埋啱啱聯賽主場以0比4不敵熱刺，球隊近5仗狂失20球，已經慘吞4連敗，與降班區愈行愈近，領隊比爾沙亦難辭其咎。列斯聯於周日官網發聲明， 宣布呢位阿根廷教頭離任，坦言作出決定非常艱難，因為比爾沙為列斯聯很多美好回憶，但以球隊嘅利益為大前提下，無奈分手，亦祝福比爾沙未來一切順利。

比爾沙2018年開始執起列斯聯教鞭，並於執教嘅第二季，成功帶領這支英格蘭老牌球隊相隔16年後重返英超，其推崇嘅高強度壓迫型踢法，亦一度大獲好評。惟今季球隊表現持續低迷，加上主力加雲菲臘斯和班福特等主力因傷倦勤，大大削弱陣容戰力，直接影響球隊戰績。

據報列斯聯睇中美國教練馬殊頂替比爾沙，現年48歲馬殊係「紅褲子」出身，過去喺RB萊比錫做過蘭歷克嘅助教，其後仲曾執教薩爾斯堡，去年7月馬殊坐正RB萊比錫帥位，不過由於帶隊成績欠佳，喺去年12月就被球隊「炒魷」。