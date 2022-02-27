標語撐滯留烏克蘭同鄉　馬迪卡殊慘食黃牌

烏俄戰事持續升温，不少在烏克蘭聯賽效力的歐洲球員仍滯留當地，包括基輔戴拿模後衞基特斯奧拉（Tomasz Kedziora）。阿士東維拉右閘馬迪卡殊，在周六（26日）英超作客對白禮頓先開記錄後，便選擇在慶祝期間脫下球衣展視標語，以支持這名波蘭國家隊隊友及其家人。

烏克蘭多個城市連日來受到俄羅斯的炮火攻擊，首都基輔當然亦無可避免，據報效力首都球會基輔戴拿模的波蘭後衞基特斯奧拉，目前仍與家人滯留當地，等待外界救援。

而在英超阿士東維拉對白禮頓一仗，維拉右閘馬迪卡殊在17分鐘入球後，慶祝時便選擇脫去球衣，並展示寫上「兄弟基特斯奧拉及他的家人，請繼續保持堅強！」標語的緊身衣，以向這名同鄉表達支持。

不過由於脫球衣慶祝這個行為在球場上並不容許，因此最終球證亦無奈向他出示黃牌，相當慘情。

波蘭即將在下月底的世盃歐洲區附加賽作客對上俄羅斯，足總主席古列薩表明不會赴當地作賽：「談判時機已過去，現在是時候採取行動，並將抗議行動升級，波蘭將拒絕在附加賽出戰俄羅斯，這絕對屬於正確做法。」而這個決定亦馬上獲馬迪卡殊、羅拔利雲度夫斯基等國腳支持。