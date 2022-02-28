射贏馬拉松式互射12碼　利物浦捧英聯盃

利物浦英聯盃稱王！紅軍與車路士於英聯盃決賽激戰120分鐘互交白券，雙方要互射12碼定勝負，最終紅軍以11:10奪冠，贏得今季首個錦標之餘，亦係球隊相隔10年再次奪冠而回，9度封王，壓過曼城獨享「英聯盃之王」美譽。

今場於溫布萊球場舉行，雖然車路士班主為俄羅斯嘅阿布拉莫域，但球場內仍然有車路士球迷舉起烏克蘭國旗聲援。車路士精銳盡出，美臣蒙特及基斯甸普列錫輔助夏維斯進攻，不過一直為車路士過關斬將嘅阿列沙巴拿加則成為後備，艾度亞文迪搶走正選位置。利物浦則以穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼夥柏路爾斯戴亞斯攻堅，把守最後一關係23歲門將基利靴。

雙方一開波就互攻，6分鐘出現第一個驚險鏡頭，夏維斯禁區頂分波畀右路，艾斯派古達彈入小禁區，基斯甸普列錫第一時間撞射，好彩紅軍基利靴無瞓着，擋出射門。利物浦去到18分鐘先有較似樣攻勢，阿歷山大阿諾特中場大腳斬入禁區，沙迪奧文尼突然入楔飛頂，可惜偏離目標。

其後利物浦取得主導，30分鐘拿比基達禁區外勁射，艾度亞文迪擋出不遠，沙迪奧文尼門前快腳一射，眼見皮球必入之際，文迪竟然及時翻身擋出射門，幫車路士保持不失。臨完半場前到車路士出現黃金機會，基斯甸普列錫帶波反擊，傳畀右邊嘅夏維斯，呢名德國前鋒交入禁區，美臣蒙特接應快射，紅軍門將基利靴已經投晒降，惜皮球柱邊出界，雙方半場互無紀錄。

下半場開賽車路士就搶，49分鐘美臣蒙特楔入禁區，接應基斯甸普列錫過頭波，心口照順只係面對門將，佢起腳射地波竟然中柱，嘥咗領先嘅機會。58分鐘又係美臣蒙特機會，佢接應夏維斯傳送起腳，被基利靴一抱入懷。

63分鐘車路士門將文迪出現蝦碌，龍門球直接開咗畀利物浦球員，拿比基達直線傳畀穆罕默德沙拿，沙拿挑過文迪射遠柱，但射門唔夠力，畀堤亞高施華於白界前解圍。車路士2分鐘後失守，阿歷山大阿諾特罰球斬去遠柱，文尼頭柱頂回中路，祖爾麥迪比頂入，但VAR指進攻過程中華基爾雲迪積克越位，入球無效。

車仔執身彩後以為有運行，後備入替嘅迪姆華拿78分鐘左路斬波畀夏維斯頂入，可惜迪姆華拿攞波時已經越位，入波又係無效。兩隊繼續快上快落，利物浦於補時一個角球攻勢，華基爾雲迪積克頂去遠柱，文迪再度撲出，雙方最終踢成0比0，比賽要進入加時。

車路士於加時上下半場分別有盧卡古及夏維斯各食一次詐胡，喺加時尾段，車仔領隊杜曹同歐洲超級盃一樣，重施故技，利用阿列沙巴拿加換走艾度亞文迪，搵Kapa專門負責互射12碼。可惜事與願違，最終「馬拉松式」互射12碼，雙方頭10輪全部射入，兩隊門將都要主射，阿列沙巴拿加射失，利物浦以11比10贏波。