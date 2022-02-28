自殺式換龍門痛失冠軍　杜曹：要怪就怪我！

周一(28日)凌晨英聯盃決賽戲劇性結束，利身浦同車路士激戰120分鐘踢成0比0平手後，喺馬拉松式互射12碼當中，「紅軍」以11比10贏波捧盃。車路士喺12碼前爭議性換人，領隊杜曹派出史上最高身價門將阿列沙巴拿加(Kepa)，代替今場表現神勇嘅艾度亞文迪把關，結果呢位西班牙門將面對11次射門全部救唔到，決定性一射更「飛機」，賽後慘成箭靶。

車路士殺入英聯盃決賽過程中，阿列沙巴拿加場場擔正，包括2次互射12碼淘汰阿士東維拉同修咸頓，不過嚟到決賽就被貶後備，由首席門將艾度亞文迪上陣，呢位塞內加爾門將亦相當神勇，先後以「世界級撲救」阻止沙迪奧文尼、華基爾雲迪積克同拿比基達嘅必入波，技驚四座。

不過去到加時最後1分鐘，杜曹就作出爭議性決定，佢選擇相信數據而唔信狀態，以救12碼往績較好嘅Kepa，代替狀態巔峰嘅艾度亞文迪。數據顯示Kepa歷來救過7次12碼，而艾度亞文迪只有2次成功紀錄，上年歐超盃互射12碼贏維拉利爾前，杜曹就有相同調動，不過今次調動就有反效果，Kepa面對利物浦11個球員射門1球都救唔到，最後自己操刀仲射上半空，直接將冠軍送畀利物浦。

杜曹賽後表示：「呢個係我當時想做嘅決定，亦唔能夠因為結果而改變主意，大家唔好怪Kepa，要怪就怪我。(換人)有時成功、有時唔成功，有時你換個後備入波，亦有時候你換嘅人會犯錯，我唔會後悔，如果一定要搵人嚟怪罪就搵我。」當Kepa最後一射直飛看台後，艾度亞文迪被影到相當激動，最後更用波衫掩面痛哭。

今次「自殺式換人」亦嚟各界質疑，利物浦名將列納就話杜曹自作聰明：「呢個係一個懶醒嘅調動，杜曹覺得Kepa救12碼叻啲，但艾度亞文迪係更出色嘅門將，點可能覺得佢救12碼唔會贏？呢個係唔合理嘅調動，結果亦都證明咗，Kepa連一個12碼都救唔到，佢唔係一個值得你孤注一擲嘅門將。」