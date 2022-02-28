基利靴做英雄　高普：世界最佳2號門將

利物浦喺英聯盃決賽擊敗車路士奪冠，互射12碼要22個球員射足11輪，龍門當然係12碼大戰嘅主角，當車路士門將阿列沙巴拿加成為「罪人」，利物浦門將基利靴就做英雄，完場後佢同正選門將艾利臣比加激情擁抱慶祝，領隊高普都表示：「基利靴係世界最佳2號門將！」

利物浦喺英聯盃入決賽過程中，除咗4強兩回合對阿仙奴用正選艾利臣比加之外，其餘每圈都由23歲嘅基利靴把關。當車路士喺決賽用番頭號門將艾度亞文迪把關，利物浦就繼續對基利靴委以重任，呢位愛爾蘭門將喺120分鐘內表現穩健，作出4次撲救協助球隊保持不失，雖然最後互射12碼都係冇救出任何射門，但佢就冷靜射入決定勝嘅入球。

基利靴賽後表示：「好瘋狂！我原本諗住至少可以救1球12碼，我亦都有幾次好接近救到，所有12碼都好高質素。當我射入12碼後，就連呢球係致勝嘅一球都唔知道！」利物浦領隊高普對佢亦有讚冇彈：「我由基利靴細個睇到佢大個，佢嘅潛力係頂尖，我心目中艾利臣比加係世界最佳門將，但基利靴都係世界最佳2號門將。」