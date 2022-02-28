巴塞隆拿又大勝　奧巴美揚近3場入5球

近況大勇嘅巴塞隆拿，周一(28日)凌晨西甲主場4比0大破畢爾包，上月由阿仙奴加盟嘅奧巴美揚入波停不了，今場攻入佢近3仗第5個入球。教練沙維賽後信心爆棚，仲話唔排除巴塞隆拿有機會爭聯賽冠軍添！

巴塞今仗表現出色，37分鐘碧基頭槌頂中楣，奧巴美揚「窩利」補射入網，近3場賽事攻入5球。巴塞領先後一直控制戰局，不過要到奧士文尼迪比利67分鐘後備登場，先至展開「大屠殺」，呢位法國翼鋒73分鐘左路突破狂抽建功，補時階段更2度交助攻，造就盧克迪莊同迪比入波，帶領巴塞大勝4比0完場。

奧巴美揚加盟巴塞後，頭4場西甲攻入4球，近半世紀只有6個巴塞球員做到，包括羅馬里奧、李華度、拉拿、伊巴謙莫域同法比加斯，奧巴美揚就係第6個。巴塞依家排聯賽第4位，落後榜首皇家馬德里15分但少踢1場，沙維賽後被問到有冇機會後上捧盃，佢就話：「我唔排除任何可能性，皇馬好強大，我哋依家要先爭第3，之後再爭第2，如果做得到就爭第1，用謙虛態度迎接下一場比賽。」