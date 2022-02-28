BIG4壟斷6千日終結！麥維迪夫登「世一」的公開信

網壇踏入歷史一日，在過去41戰贏了35場包括美網冠軍及澳網亞軍的麥維迪夫，周一（28日）正式在職業男子世界排名登上「一哥」位置，終結了4大天王費達拿、拿度、祖高域及梅萊的壟斷，然而這位俄羅斯名將在正式成為「世一」的首天，在個人社交平台為世界上每個孩子發公開信，呼籲世界和平，給孩子可以追夢。

他帖上一張背後有自己打波的塗鴉，牆上寫上「kid dont stop dreaming」（孩子不應停止追夢）的相片，並寫上自己的心底話：「大家還記得我在澳網決賽後說過什麼？」

「這個故事只是關於我，我的童年夢想。今天，我想代表世界上每一位孩子發聲，他們都有夢想，他們的人生剛開始，有很多美好的經驗會陸續來：第一個友情、第一段情感，所有事物都是他們生命遇上的第一次，這就是為為何我一直呼籲世界和平的原因，呼籲國與國之間的和平。

孩童們以出世以來對世界充滿信任，對一切都充滿期待：對人、對愛、對安全及正義，對生活中的機會。該我們團結一起，向孩子們證明他們所期待的一切都是真實，因為每個孩子都不應該停止追夢。#kiddontstopdreaming」

這位網壇新「一哥」成為自2004年2月1日以來，首位非「BIG 4」位列世界第一的球員，要數上一位非「BIG 4」球員已是美國的魯迪克，而過去長達18年共6601日，四大天王輪換「一哥」位置19次。麥維迪夫將會轉戰美國，以「世一」身份出戰印第安韋爾斯大師賽。