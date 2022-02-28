香港電競超級聯賽成亞運選拔賽　港隊35人出戰8項

電競將於杭州亞運正式成為比賽項目，亞洲電子體育聯合會與香港電競總會周一（28日）舉行網上發布會，宣布香港將會派出35名電競選手出戰亞運8個項目，在「香港電競超級聯賽」第二季（「聯賽」）勝出的選手／隊伍有機會代表香港出賽。

今年9月舉辦的亞運首度將電競列為正式比賽項目，當中包括8個遊戲項目：爐石戰記、傳說對決（亞運版本）、英雄聯盟、FIFA ONLINE 4、快打旋風V（街頭霸王5）、絕地求生M（亞運版本）、DOTA 2和夢三國2。4年前雅加達亞運，電競為示範項目，香港隊於爐石戰記勇奪金牌。香港電競總會會長陳龍盛對於電競納入亞運項目表示鼓舞，期望香港繼上屆亞運再創佳績：「香港選手Hotdog29（葉文豪）曾奪快打旋風V東亞區冠軍，假如他為香港出戰亞運的話，有望為香港帶來獎牌。」

「香港電競超級聯賽」第二季為亞運港隊選拔賽之一，設有英雄聯盟、傳說對決和爐石戰記3個遊戲項目，賽事勝出者將被列入今屆亞運香港隊候選名單，至於其餘5個亞運遊戲項目選拔形式，將於稍後公布。「香港電競超級聯賽」今日（28日）下午6時起接受報名，4強賽前階段將於4月上旬以線上賽形式舉行，而季軍賽和冠軍賽將於4月下旬進行，形式將因應疫情情況再作調整。至於曾參加2021及2022正式聯賽及隸屬於任何聯賽的職業隊伍選手、職業聯賽選手將不能參加此賽事，不過在過去兩年在英雄聯盟、傳說對決或王者榮耀職業聯賽取得前4成績的選手，亦會被列入港隊侯選名單之內。

香港電競總會創會會長楊全盛表示，「香港電競超級聯賽因疫情關係線上舉行，缺少現場氣氛推動下，或會影響選手表現，但這亦是全球選手共同面對的難題，總會會全力支持選手備戰，期望港隊在8個項目均可派隊出賽、爭取獎牌。」