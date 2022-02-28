烏國網將出錢出力　施維杜蓮娜將獎金捐軍人

俄羅斯與烏克蘭邊境衝突升級，亦令世界體壇關注，多位烏克蘭名將發聲，呼籲同胞為國家和平團結，曾高居世界排名第3的網球女將施維杜蓮娜在社交平台寫上給烏克蘭一封感人的信，並承諾將自己的獎金捐給軍人及用於人道主義的需求。

在東京奧運奪得女單銅牌的施維杜蓮娜，半年前與法國網球名將蒙菲斯結婚以「人生最幸福一天」形容，但周日（27日）晚她帶着淚水向自己家鄉烏克蘭寫了一封感人的信：「致祖國的信，我目前離你很遠，看不見我的親人，遠離我的人民，但我如此的感到溫暖；很難形容您有多特別，對我來說又幾強大，美麗及獨特，您給我一切，我珍惜您的每一部分……我的人民，每一天我都為你擔心，我的眼晴無法停止哭泣，我的心無法停止流血，看見我們的人民、我們的父母、我們的兄弟姊妹、我們的孩子，他們都是勇敢及強壯，為保衞您而戰鬥，他們是英雄。」

雖然離家鄉甚遠，但這位網壇名將亦要為國家出一分力，她承諾會將未來比賽的獎金，捐獻給烏克蘭軍人及人道支援，她即將於3月9日展開的印第安韋爾斯大師賽亮相。「願全世界都看到，並幫助我們聯合來保護您，您永遠與我同在，我是烏克蘭，我們是烏克蘭。」

至於21歲的柔道美少女Daira Bilodid，今年在東京奧運獲得48公斤級別銅牌，她在社交平台表示:「今天早上6點，我從槍聲中醒來，我非常害怕，我為家人及國家祈禱。直到現在，我不相信這一切發生，為什麽破壞人們的生活？快停手！我們希望和平，我們想活下去。」國際柔道聯會日前亦宣布暫停俄羅斯總統普京作為該會名譽主席及大使的頭銜。

在今年澳網後已退役的Sergiy Stakhovsky，已準備將匈牙利安頓好妻兒，就馬上返烏克蘭入伍，為國家出一分力。這位烏國網將曾於2013年溫網次圈淘汰瑞士天王費達拿而震驚網壇。