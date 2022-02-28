C朗登英超越位榜榜首　下仗或退居後備

曼聯上仗遭屈福特逼和，C朗中柱再食詐胡，近10仗僅入1球，仲有項尷尬數據，英國傳媒統計顯示，呢位葡萄牙巨星以23次越位，高踞英超越位榜榜首，《曼徹斯特晚報》報道，曼聯下仗曼市打吡對曼城，蘭歷克考慮讓C朗退居後備。

37歲嘅C朗今季喺曼聯各項賽事上陣30場入15球，入球量唔算高，但越位次數卻相當驚人，喺英超上陣23場共有23次越位，場均1場就有1個越位，而並列第2嘅賓福特前鋒艾雲東尼及紐卡素前鋒基斯活特，都只係19次越位，令C朗成為英超越位之王。

曼聯下仗聯賽將會作客曼城，看守領隊蘭歷克有個大膽想法，就係考慮讓C朗退居後備，前鋒人選就由查頓辛祖夥拍近況奇佳嘅小將艾蘭加擔正，《曼徹斯特晚報》分析指，C朗嘅狀態同跑動不足以應付全場逼搶打法，反而查頓辛祖同艾蘭加年輕有活力，能夠執行蘭歷克嘅戰術。

曼聯上半季蘇斯克查仍在位期間，亦曾安排C朗做後備，當時令到蘇帥受到唔少批評同受壓，但近期C朗的確腳風唔順，而且下場對手係同市死敵曼城，改派查頓辛祖同艾蘭加打快攻，到關鍵時刻先換入C朗，話唔定有意外收獲。