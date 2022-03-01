俄羅斯遭禁賽　無緣世界盃及歐洲賽

俄羅斯入侵烏克蘭後，遭歐美等多個國家制裁，最新連帶該國足球亦遭殃，國際足協(FIFA)及歐洲足協(UEFA)宣布禁止俄羅斯男、女子足球國家隊及國內球會參加呢兩大組織旗下主辦嘅所有賽事，意味俄羅斯將無法出戰3月尾舉行嘅世界盃外圍賽附加賽，緣盡今屆世界盃，俄超球隊莫斯科斯巴達亦被褫奪今屆歐霸盃16強資格。

國際足協同歐洲足協發表聯合聲明，指出足球現時同受戰事影響嘅所有烏克蘭人企埋同一陣線，大家團結一致，並稱FIFA及UEFA嘅主席都希望烏克蘭局勢能迅速得到顯著改善，令足球再次成為人們團結及和平嘅載體。

國際足協日前只係要求俄羅斯所有主場比賽要搬到中立場舉行，並禁止喺比賽中播俄羅斯國歌及展示國旗，但未有褫奪其出戰世界盃嘅資格，引起多國對於呢個安排極為不滿，FIFA經過同國際奧委會及歐洲足協商討後，決定加強處罰措施，褫奪俄羅斯參加世界盃外圍賽嘅資格。

俄羅斯國家隊原定3月24日同波蘭喺世界盃外圍賽附加賽交鋒，俄羅斯被褫奪資格後，其席位可能由斯洛伐克頂上。

至於歐洲足協早前已宣布，將原定於俄羅斯聖彼得堡舉行嘅今屆歐聯決賽，移師到法國巴黎舉行，並取消同俄羅斯天然氣公司Gazprom餘下2年贊助合約，依家亦決定禁止俄羅斯男女足參加旗下主辦賽事，令原本已打入歐霸盃16強嘅莫斯科斯巴達被逼退出，對手RB萊比錫可自動晉級8強。俄羅斯女足亦無法參加今年7月喺英格蘭舉行嘅女子歐國盃。