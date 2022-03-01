IOC建議禁俄及白羅選手參賽　俄奧委反對指有矛盾

隨着俄烏局勢惡化，體壇對俄羅斯的制裁行動亦升級，國際奧委會(IOC)周一(28日)發出聲明，建議禁止俄羅斯及白羅斯運動員參加體育賽事，並宣布撤銷俄羅斯總統普京等三位俄高級官員的奧林匹克勳章。

IOC在官網聲明中表示，經執委會審慎考慮及商討後，為了公平起見，建議各國際體育總會及組織不邀請或禁止俄羅斯及白羅斯的運動員及官員參加國際賽事，「目前俄烏局勢令奧林匹克運動處於兩難，雖然俄羅斯及白羅斯運動員可以繼續參賽，但許多烏克蘭運動員無法前往參加，因為他們的國家被攻擊，這是個難題，因此IOC執委會今天商討後作出決議。」

除此之外，俄羅斯及白羅斯不論是以個人或團體出席比賽，只能被接受為中立運動員或隊伍，不能展示任何國家標誌、顏色、旗幟或國歌；同時執委會堅持2022年2月25日發布的緊急建議，即不在俄羅斯或白羅斯舉辦任何賽事。

IOC亦宣布因俄羅斯政府過去嚴重違反奧林匹克休戰決議等行為，撤銷包括普京等三位俄羅斯高層的奧林匹克勳章。IOC聲明中最後重申主席湯瑪士巴治的呼籲：「給和平一個機會。」

俄羅斯奧委會（ROC）主席波茲尼亞哥夫（Stanislav Pozdnyakov）對於IOC的行動強烈反對，並表示禁止俄羅斯運動員參賽，是侵犯了他們的權利。他發出聲明回應：「IOC的奧林匹克規章表示運動員是奧林匹克運動的核心，他們權利高於一切，包括任何政治偏見。我們看來IOC今天的決定與規章矛盾，亦與奧運精神互相矛盾，尤其是對運動員及奧林匹克運動參賽者的平等問題上。」