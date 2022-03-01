戴利推出冷衫品牌　領粉絲入坑DIY

織織復織織，戴利酷愛織冷衫鍾意到搞埋生意！這位英國跳水美男於東京奧運賽場織冷衫的畫面教人難忘，一雙巧手編織出來的時尚毛衣、頸巾、冷帽、甚至獎牌專屬袋，精緻程度令人狂like兼且「心心眼」。戴利決定將宣揚編織技藝化為己任，推出自家品牌「Made With Love」，帶領粉絲入坑親手製作「愛心牌」，而品牌接受全球認購，香港粉絲都可入貨！

是愛還是責任？「是愛啊！」

戴利顛覆了「編織是女性專利」的屬性，加上這手藝與渾身是勁的跳水相比，產生極大反差萌，更令外界對戴利「世界級」的毛衣作品大表讚揚。原來戴利是在2020年3月才第一次拿起織針，他形容自己對編織的熱愛達到「沉溺」及「着迷」的程度，閒時在家也會一邊湊仔、一邊織衫，而在創作不同圖案的過程中，感到趣味十足，更重要的，是每件製成品都包含了「愛」，就像品牌的名字一樣，Made With Love——用愛製成。「對我來說，編織是一種匠心，可以不受時間限制的工藝，而它是那麼充滿思考性，令我進入一種平靜的境界。」

「我希望更多人能享受編織的樂趣。」為了讓新手更容易掌握編織技巧，戴利親自設計了多個不同程度的織衫套裝，至少14個款式迎合初學者至高階者的需要，每份套裝已包含了毛冷、織針及圖案說明書，售價由30英鎊起。品牌網站也有其他成品出售，除大熱實用的毛衣、外套、背心及百家被外，還有可愛的紅鶴擺設呢！

生意全球化 港人都買到

貴為東奧高台雙人跳水金牌得主，戴利做生意也親力親為，不但主導每件產品的設計，連拍宣傳照也親自出馬，實行做埋生招牌。不過，能將興趣變成事業的一部分，戴利當然是樂此不疲，愈做愈興奮。IG擁有340萬粉絲的戴利，更將生意推至全球化，品牌網站接受香港人士訂購，有興趣的粉絲可到網頁查看，感受編織之樂。

愛，不能單憑口說，更重要是行動！愛心爆棚的戴利2月參與了一項慈善活動，進行他從未試過的馬拉松式挑戰，最終他花了4天完成290英哩的賽艇、游泳、單車及長跑考驗，當他回到家鄉普利茅夫衝線的一刻受到英雄式歡迎，他笑言從未如此耗盡精力：「我要睡6個月休息！」

27歲的戴利參加了英國《Comic Relief》慈善活動，為幫助埃塞俄比亞的饑荒而籌款。這個名為「紅鼻日挑戰」的項目，簡直是考驗這位奧運金牌跳水名將的體能極限，寒冬下，他在倫敦奧林匹克公園出發，沿泰晤士河挑戰賽艇，之後他踩單車行60公里到達雷丁。傳奇賽艇手列格夫為他打氣，惺惺相惜，支持他的義舉。

4天玩勻賽艇游泳單車長跑

翌日，戴利化身飛魚，在湖中游泳，再加上另外63公里單車（圖）。第三日的挑戰更為激烈，戴利連續踩單車逾12小時，在疾風中穿越修咸頓，攀上3,000呎高山嶺，即使遇上大霧及連綿天雨也沒有放棄。最後一天，已甚疲累的他再拚盡全力，進行了一場超馬拉松跑，最終大批民眾在終點歡迎他，見證這項壯舉，戴利呼籲大家說：「如果大家有能力的話，請伸出援手作出捐助，因為大家的支持能為很多家庭帶來轉變。我不知再說甚麼好了，我只知道需要花6個月時間好好瞓一覺，多謝大家。」

今次慈善活動的過程已被記錄，並會剪輯成一套1小時的紀錄片，預計於3月份透過BBC播出。