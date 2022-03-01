正呀！今晚有意盃「米蘭打吡」睇

意大利盃4強首回合上演「米蘭打吡」，AC米蘭火併國際米蘭，雙方近況都麻麻，轉戰盃賽梗係想博反彈，而且打吡戰必定打甩髀，希望贏波提升爭奪聯賽錦標嘅信心，加上近年交手例演入球騷，中位數2.5球嘅大盤更值博。（有線661及601台周三凌晨4時直播）

米蘭雙雄向來係傳統死敵，AC依家喺聯賽榜僅以兩分領先國米，但打多1場。查實兩軍近況一般，AC連續兩仗聯賽打和失分，國米各項賽事更加4場未贏過，儘管今仗只係首回合，但大家都想藉打吡贏波反彈，戰意唔使懷疑。

AC雖有老將伊巴謙莫域因傷倦勤，但喺主帥皮奧利領導下踢法進取，單計近5仗共入10粒，包括2月初聯賽以2比1反勝國米，嗰場另一箭頭基奧特梅開二度，呢位法國前鋒今季各項賽事上陣25場入10粒，加上拉菲爾利亞奧、列比錫、基斯爾等中前場球員近期頻頻入波，有力撕破國米防線。

AC國米崇尚進攻

國米戰績下滑，明顯同賽程太密，以致球員疲憊不堪有關。不過呢支上季意甲盟主始終有一定質素，而且主帥施蒙尼恩沙基崇尚進攻，前線孖寶迪斯高與拿達路馬天尼斯，單計聯賽已共入21粒，唔好忘記仲有阿歷斯山齊士候命，呢位智利球星連續兩圈意盃都攻入關鍵士哥，配合查漢奴古、尼高路巴列拿等支援，火力毋庸置疑。

翻查紀錄，雙方近6次正面交鋒，有5次開3球或以上，打吡戰場合大家都唔想輸波失威，預計今場繼續鬥攻，入球大乃不二之選。

直播表

周二1:00pm 韓職 蔚山現代 Vs FC水原

無綫myTV SUPER

周三3:45am 英超 般尼 Vs 李斯特城

Now 621台

周三3:45am 德國盃 柏林聯 Vs 聖保利

香港開電視77台、有線662、602台

周三3:55am 英足盃 米杜士堡 Vs 熱刺

無綫85台

周三4:00am 意盃 AC米蘭 Vs 國際米蘭

有線661、601台

周三4:00am 法足盃 尼斯 Vs FC凡爾賽

Now 639

周三8:30am 自由盃 富明尼斯 Vs 米倫拿列奧

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周三11:00am 墨超 利昂 Vs 蒙特雷

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