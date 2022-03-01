福建前鋒林羽染疫康復　有心理準備甲一腰斬

康仁福建前鋒林羽早前確診新冠肺炎，經過14日隔離後，已完全康復。他今日（1日）回覆東網查詢，呼籲大眾「不需要過份擔心」，稱已有心理準備甲一球季腰斬：「只希望疫情快點好轉，福建才有機會爭取好成績。」

林羽憶述上月15日出現喉嚨痛、咳嗽病徵，隨即到政府診所檢測，等候結果期間，一直居家隔離，又進行了兩次快速檢測，兩次均呈陰性。豈料一星期後，衛生署致電告知「中招」，令他質疑快速檢測效用：「自我快速檢測要做，但不能盡信。有時候產品質量參差，或我們採樣位置不正確都會影響準確性。」

他稱由發病到康復僅花4日，未有太過擔心：「一來身邊有朋友確診過，他們都說病徵好像感冒，二來現時確診數字這麼高，就算好小心都有機會中招。我從小到大免疫力都ok，反而擔心傳染家中老一輩。」他呼籲大眾毋須過分擔心：「不舒服就自我隔離先，最安全，因為衛生署未必即刻有檢測結果。」

疫情大爆發下，本地體壇停擺。港超聯日前宣布取消餘下球季，雖然甲一聯賽未有消息，但似乎難逃腰斬命運。28歲的林羽難掩失望：「應該全香港籃球壇都好失望，作為球員更加無奈，今年如果再腰斬，生涯就因為疫情足足少了3年⋯⋯」他表示自己與球會已有心理準備，無法完成餘下賽事：「只希望疫情快點好轉，福建才有機會爭取好成績。」

2020年，香港籃球總會已因疫情取消整個甲一和銀牌球季，直到去年9月銀牌才重啟，由南華捧走冠軍。甲一則在12月開打，1月6日起暫停至今。