曼城遇英冠榜尾魚腩　要大開殺戒

英超榜首曼城將於周三(2日)凌晨今晚喺英足盃16強出擊，作客英冠榜尾嘅彼德堡。彼德堡近況極曳，目前正為護級苦苦掙扎；曼城攻力強橫，近6場狂轟18球，雙方實力差距明顯，「藍月亮」今場隨時大開殺戒，捧3.5球大盤穩陣。（周三凌晨3時15分開賽）

彼德堡上圈主場以兩球擊敗英冠前列分子昆士柏流浪晉級，爆出小冷門，不過佢哋近況低迷，近6場未嘗一勝，只入得一球，目前已經跌到落榜尾，降班危機日漸加深。除咗攻力疲弱，彼德堡嘅防守更令人擔憂，今季聯賽33戰失66粒，屬英冠失波第二多球隊。佢哋今季16次主場出擊，有10次被對手先開紀錄，毫無主場優勢可言，想越級挑戰曼城得啖笑，隨時畀人大炒。

英足盃遇次級對手多波入

近兩屆英足盃都喺4強出局嘅曼城，今屆捲土重來，上圈強陣出擊下未遇太大考驗，以4比1大炒英冠榜首富咸。「藍月亮」早前聯賽不敵熱刺，不過上仗擊敗愛華頓，總算反彈成功，繼續喺聯賽領放，狀態同士氣都唔使擔心。

另外前鋒加比爾捷西斯同基亞利殊均已傷愈復出，今仗或會正選上陣，令主帥哥迪奧拿手上更添籌碼。曼城喺英足盃每逢遇上非英超球隊，特別多波入，近4仗全開4球或以上，今場一於追3.5球入球大。