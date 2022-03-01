麥巴比一個原因唔去皇馬住？或續約PSG

法國球星基利安麥巴比同PSG嘅合約去到今年夏天就完，之前有傳佢將自由身加盟皇家馬德里。但據西班牙傳媒近日報道，麥巴比可能決定留隊多一段時間，其中一個目標係打破卡雲尼創下嘅200球入球紀錄。

23歲法國神鋒基利安麥巴比，同PSG嘅合約去到今年6月30日完結，之前一直盛傳皇馬有意招攬佢。而麥巴比喺啱啱贏聖伊天3比1嘅法甲賽事再入兩球，追平伊巴謙莫域創下嘅156球紀錄，距離處於PSG歷史射手榜首名嘅卡雲尼，只剩44球差距。以佢高效嘅入球能力，要成為PSG史上入波最多嘅球員，可以話只係時間嘅問題。

基利安麥巴比被問到有冇野心超越卡雲尼嘅時候，佢回應：「即管睇吓將來會發生啲咩事，成為呢間球會嘅頂級射手係一件重要嘅事。」西班牙傳媒揣測，麥巴比或者係喺度暗示自己有意同巴黎續約。另有傳佢覺得同球王美斯合作得幾順利，而巴黎嘅未來數年嘅發展大計亦比皇馬較明朗，因此有意同PSG續約至2024年，不過咁就意味皇馬出年收購就要付出轉會費，咁樣或者影響麥巴比同皇馬嘅潛在關係。