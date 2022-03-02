阿布變賣英國資產　車路士或本周賣盤

俄羅斯同烏克蘭戰事爆發後，盛傳將被英國制裁嘅車路士班主阿布拉莫域，周日(27日)宣布交出球會管理權後，據報計劃今個星期內賣盤，而且有至少3間財團準備提出收購，瑞士富商韋斯證實已接到車路士願意賣盤嘅通知。英國工黨議員更證實阿布拉莫域已經變賣英國房產，準備全面撤出英國。

英國《每日電訊報》、《每日郵報》等媒體報道，阿布拉莫域原本宣布將車路士管理權轉交球會慈善基金，不過慈善基金6名話事人就法律、財政上等事務仍有好大疑問，目前仍未答應接手。消息指阿布拉莫域將決定賣盤，而且3間有意接手嘅財團會喺今個星期內正式提出報價。身家達50億美元嘅瑞士富商韋斯，周三向《Blick》證實：「阿布拉莫域係普京親密戰友，佢依家非常恐慌，想盡快賣晒英國資產同車路士甩手，我同另外3人喺星期二(1日)收到車路士要賣盤嘅通知。」韋斯表示未知車路士嘅叫價，但佢要幾日時間考慮，就算收購亦會搵其他投資者一齊進行。

歐洲議會議長梅措拉，早前表明任何同俄羅斯總統普京有關連嘅人，都應被禁止擁有任何歐洲運動球隊，有傳英國短期內將制裁阿布拉莫域等人，若果凍結資產等制裁措施實行，阿布拉莫域可能連出售車路士都唔得，所以佢任何賣盤行動都要盡快實行。

英國工黨國會議員Chris Bryant表示，阿布拉莫域因為恐懼被制裁，已經即時變賣英國房產：「奧斯曼諾夫(愛華頓班主)已經被歐盟制裁，英國暫時仲未出手，但我相信好快就會發生，愛華頓應該盡快同佢畫清界線，阿布拉莫域亦好驚被制裁，呢個就係佢賣走英國2個物業嘅原因。」

阿布拉莫域2003年入主車路士，大灑金錢將「藍戰士」變成歐洲冠軍，據報佢入主至今以「借貸」形成向車路士注資1.5億鎊，並且從來冇打算要球會作出還款。3年前曾經有美國富商開價2.2億鎊收購車路士，但被阿布拉莫域一口拒絕。